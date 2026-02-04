３日のテレビ朝日系ドラマ「再会〜ＳｉｌｅｎｔＴｒｕｔｈ〜」第４話にまさかのシーンが登場し、視聴者の驚きを呼んだ。竹内涼真演じる主人公の幼なじみで、かつて夫婦だった万季子（井上真央）と圭介（瀬戸康史）がキス。圭介は再婚を万季子に伝えてなく、元妻を?不倫?に巻き込もうとした格好だ。小学生時代に起きた事件で「秘密」を共有した淳一（竹内）と直人（渡辺大知）、万季子、圭介の４人組。２３年後に起きた別の