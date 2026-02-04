◆ ベテラン一塁手が9球団目の新天地へ現地時間3日、アリゾナ・ダイヤモンドバックスがFAのカルロス・サンタナ内野手（39）を獲得したと米複数メディアが報じた。契約は1年200万ドルとされている。ドミニカ共和国出身のサンタナは2010年にインディアンス（現ガーディアンズ）でMLBデビューを飾り、スイッチヒッターとして通算335本塁打をマーク。2019年には打率.281、34本塁打、93打点、OPS.911といずれもキャリアハイの成績を