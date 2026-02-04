【モデルプレス＝2026/02/04】映像配信サービスLeminoでは、2月21日に行われる乃木坂46「Coupling Collection 2022-2025」と、2月22日、23日に行われる乃木坂46「5thALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」の模様を生配信。また、2月27日、28日、3月1日に同公演がリピート配信される。【写真】乃木坂46井上和「本当に可愛くて」絶賛の後輩◆乃木坂46、「5thALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」を生配信乃木坂46「5thALBUM MEMORIA