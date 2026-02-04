【モデルプレス＝2026/02/04】5人組ボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）が2026年1月31日〜2月1日、横浜BUNTAIにてSTARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』を開催。同グループ誕生のオーディション『THE LAST PIECE』の裏話を明かした。【2月1日昼公演レポ】【写真】BMSG新星、オーディション課題曲2つが被ったメンバー2人◆STARGLOW、5人中3人がMAZZEL楽曲選んでいた『THE LAST PIECE』2次ソロ審査でそれぞれが歌唱課