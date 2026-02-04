4日朝、岐阜市の長良川に架かる忠節橋の近くで車6台が絡む事故があり、女性2人が救急搬送されました。警察と消防によりますと、岐阜市早田の忠節橋近くの交差点で午前9時半ごろ、軽自動車と乗用車が出合い頭に衝突し、弾みで合わせて6台が絡む事故となりました。消防などによりますと、交差点で衝突した車に乗っていた50代と40代の女性がケガをして救急搬送されたということです。事故の影響で、北向きの車線では通行止め