【モデルプレス＝2026/02/04】5人組ボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）が2026年1月31日〜2月1日、横浜BUNTAIにてSTARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』を開催。ファンである「STARS」へ感謝とこれからの決意を伝えた。【2月1日昼公演レポ／最後の挨拶全文】【写真】BMSG新星デビューショーケース、始まりの瞬間◆STARGLOW、デビューショーケースで感謝伝えるSTARGLOWは、SKY-HI率いるBMSGのオーディション番組『TH