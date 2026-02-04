ハウス食品は2月9日、「だしの旨みとスパイスのカレー」＜中辛＞＜辛口＞(税別/参考小売価格358円)を全国のスーパーなどで発売する。「だしの旨みとスパイスのカレー」＜中辛＞＜辛口＞(税別/参考小売価格358円)○さらりとした味わいの脂質50%オフのカレー同商品は、固形ルウより油脂が少ない中でもおいしさを実現する独自技術「クラッシュルウ」を採用し、カレーらしい深いコクとだし・スパイスの香り高いおいしさを両立している