【モデルプレス＝2026/02/04】YouTuber・夜のひと笑いのいちえが2月2日、自身のInstagramを更新。交際を公言している恋人・りょうとの淡路島での2ショットを公開した。【写真】26歳人気YouTuber「理想のデートすぎる」大自然バックにイケメン恋人と密着◆いちえ、イケメン恋人との2ショット披露いちえは「今日の動画のヴィラ最高やった」「最高6人泊まれるし夕日も綺麗すぎるしドライヤー、アイロン、シャンプーリンスもリファやっ