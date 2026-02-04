【モデルプレス＝2026/02/04】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが2月2日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のロンパース姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」19歳美女「スタイル異次元」ミニ丈から色白美脚スラリ◆村谷はるな、ミニ丈ロンパースで圧巻の美脚輝く村谷「自然満喫してきた」「田舎育ちのわたしには最高の息抜きで