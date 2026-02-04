中国に大きく依存していたレアアース（希土類）を自国で調達できないか――。2026年2月3日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）は、内閣府のプロジェクトチームが南鳥島沖の水深約6000メートルの海底からレアアース泥の引き揚げに成功したニュースをとりあげた。プロジェクトの中心を担ってきた内閣府のプログラムディレクター石井正一さんをゲストに迎え、将来、中国に頼らないレアアースの可能性について考えた。パイプ600本をつ