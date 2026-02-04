1月31日にSVリーグ女子オールスター戦バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）が3日、自身のインスタグラムを更新。1月31日に行われたSVリーグのオールスター戦を振り返った。超人気キャラクターとのコラボとなった特別仕様のユニホームに、ファンの視線が集まった。1月31日に兵庫県神戸市で行われた女子オールスター戦「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」で、「TEAM YOSHINO」