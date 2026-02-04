猫の『耳が熱い』ときの原因 1.体温調節で血流が増えている 猫の耳が熱く感じるのは必ずしも異常ではありません。 猫の耳は体の中でも血管が集中している場所で、体温調節の役割を担っています。 暑いときや運動後、興奮している場面では、耳に血液が多く流れ込み、触るとポカポカする状態になります。 人で例えると、暑い日に顔がほてったり、運動後に頬が熱くなる感覚に近いでしょう。 室温が高い、日向ぼっこ直後