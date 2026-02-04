WBC日本代表、残る1枠の行方は3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する日本代表（侍ジャパン）は、出場する29人が発表されている。残る1人が誰になるかが注目される中、米大リーグ・レッドソックスの吉田正尚外野手の出場を球団が容認したと米記者が3日（日本時間4日）に報道。しかし、投手を選ぶべきではないかとの意見も野球ファンからはあがっている。前回大会で世界一に貢献した吉田。ボストンの地元メ