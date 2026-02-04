ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄がデンマーク2部AaBのトレーニング参加デンマーク2部AaB（オールボーBK）が、新たな攻撃の選択肢として日本人の若きアタッカーに注目している。現地時間2月2日に、桐蔭横浜大学に所属する20歳のU-23日本代表FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄がチームのトレーニングにテスト生として参加することを、海外メディアが報じている。記事によると、AaBは週明けの月曜日から数日間にわたり、