資料：香川県空撮 香川県統計調査課は2日、2025年の県人口の移動調査結果をまとめました。前年より8137人減少し、26年連続の減少となりました。出生から死亡を差し引いた「自然増減」は8444人減で23年連続の減少、転入から転出を差し引いた「社会増減」は307人増で３年連続の増加でした。 市町別では、人口が増加したのは宇多津町で、108人増加しました。他の8市8町は全て減少しており、最も減少したのは高松市（1942人