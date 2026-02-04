福岡の松岡大起が海外移籍準備のため離脱したアビスパ福岡は2月3日、MF松岡大起が海外クラブへの移籍を前提とした手続きおよび準備のため、チームを離脱すると発表した。今後の詳細については正式決定次第、改めて発表される。現在24歳の松岡はサガン鳥栖の下部組織出身で、2019年にトップチーム昇格。その後、清水エスパルスやブラジルのグレミオ・ノボリゾンチーノへの期限付き移籍を経て、2024年から福岡でプレーしていた。