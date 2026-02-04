将棋の藤井聡太六冠（23）が5連覇を目指す王将戦第3局の2日目が、東京で始まりました。 【写真を見る】将棋の藤井聡太六冠（23）｢2025年の賞金と対局料｣が統計開始以来初の“2億円越え” 4年連続1位 王将戦第3局2日目始まる 5連覇を目指す藤井聡太六冠に、2年連続で永瀬拓矢九段（33）が挑戦する王将戦七番勝負。ここまで1勝1敗のタイで迎えた第3局は、東京の立川市で3日から行われていて、4日、永瀬九段が封じた55手目が開かれ