俳優の山下真司、伊藤かずえ、比企理恵、鶴見辰吾が、８日放送のＢＳ１０「パネルクイズアタック２５」大映テレビ大会（日曜・後１時２５分）に出演する。数々の名作を生み出してきた大映テレビ制作のドラマに出演し、一世を風靡（ふうび）した俳優たちの特別大会。それぞれに「スクール☆ウォーズ」や「高校聖夫婦」「不良少女とよばれて」「ポニーテールはふり向かない」などで共演している。今回は特別ルールとして、お