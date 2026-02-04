２０２２年の米アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞した「ドライブ・マイ・カー」の濱口竜介監督（４７）による最新作「急に具合が悪くなる」（ヴィルジニー・エフィラ、岡本多緒主演）に、俳優の長塚京三（８０）と黒崎煌代（２３）が出演することが３日、分かった。原作はがんで闘病中だった哲学者が、人類学者と交わした往復書簡。長塚は舞台に出演する俳優役で、黒崎はその孫を演じる。主人公の２人を引き合わせる重要な役