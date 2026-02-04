「報知プロ野球チャンネル」が３日、ＹｏｕＴｕｂｅ動画を新たに配信した。本紙評論家の掛布雅之さんがサンマリンスタジアムを訪問。新加入からベテラン選手たちのブルペンをチェックした。チャンネルではドラフト１位・竹丸和幸投手や則本昂大投手、戸郷翔征投手のブルペンに密着。優勝するための投手陣の戦いぶりを掛布さんが徹底解説している。