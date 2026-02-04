歌手で俳優の中島健人（３１）が、ソロのアイドルとして新境地を開いている。２週連続インタビューの前編では、グループ卒業後に味わった痛みと苦しみや、２０２４年１２月のソロデビュー後、再び光の中を歩むまでの道のりを語った。昨年の大みそか、東京ドームで行われたカウントダウンコンサート。事務所のスターが勢ぞろいする中、会場の全方位から歓声をさらう中島の姿があった。「やっぱりケンティーすごいね」と思わず