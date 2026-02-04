◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝２月４日、栗東トレセン連覇を目指すウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は坂路を単走。５４秒０―１２秒２で鋭く伸びた。全体時計は控えめだが、ラスト１ハロンの鋭い伸び脚からは状態の良さがうかがえる。石橋調教師は「１週前も負荷をかけているので。時計こそ遅いけど、動き自体はすごく良かった」と太鼓判を押し