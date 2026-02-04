プロ野球選手のタレント妻が、産後の髪についての悩みを明かした。４日に自身のインスタグラムを更新し、美容院を訪れたことを報告したのは、タレントの森咲智美。「今回もレイヤーを入れてもらって、バランスよく綺麗（きれい）に仕上げていただきました」と、毛先が軽やかなスタイルにご満悦。しかし「…よく見るとアホ毛があるんですが。やっとやっと産後脱毛が落ち着いて、今ちょうど生え変わり中の毛です」と明かし、「