東京・羽田空港で2億円近くの現金が奪われそうになった事件で、実行犯らが使ったとみられる車が発生からおよそ5時間後には神奈川県内の河川敷に乗り捨てられていたことが分かりました。先月30日未明、羽田空港で現金1億9000万円が奪われそうになった事件では、実行犯らが使ったとみられる車が神奈川県厚木市の河川敷で発見されています。この日の朝、現場を通りかかったという男性が取材に応じました。目撃者「（午前）5時40分ちょ