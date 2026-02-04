お笑いコンビ「デンジャラス」のノッチさんが自身のブログで、次女の合格を報告しました。 【写真を見る】【 デンジャラス 】ノッチ次女?自力でお受験・合格しました?中高一貫校合格を報告「親父も見習って学びます」ノッチさんは「次女の中学受験でした結果発表です」とのタイトルでブログを投稿。「次女のゆうかさん塾に行かないで自力でお受験」「なななんと中高一貫校合格しました」と、驚きと共に報告しました。