『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新し、"今日のごみトリビア"を紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】「洗うのが困難だったり、なかなか落ちないものは…」?プラ資源?の汚れについてアドバイス 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「プラはどのくらい綺麗にすればいいかよく聞かれます。」と投稿。 プラ資源の汚れの状態に分けて「洗うのが困難だったり