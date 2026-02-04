「誰か逃げてる…」沖縄・本部町で1月29日、犯人確保の一部始終が撮影された。目撃者は、「頭の中“はてな”だらけで…『え？なに？』って。ドラマみたいな感じでしたね」と当時を振り返る。盗品売買の疑いの男を確保確保された男は、実は警察が行方を追っていた人物だった。警察によると、当初、車に乗っていた男をパトカーが追跡していた。すると男は車を降り、走って逃走。その後、反対車線に逃げた男を警察官4人がかりで追いか