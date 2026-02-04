富山県内では、今シーズンブリの不漁が続いていて、去年12月の水揚げは18トンと平年を大きく下回りました。氷見漁協では立春のきょうまで「ひみ寒ぶり宣言」は出されていません。県水産研究所によりますと、県内で去年12月に水揚げされたブリは18トンと、過去10年の平均の68トンを大きく下回りました。内訳は、氷見が9トン、新湊が8トンでした。豊漁だった昨シーズンは、12月に160トン水揚げされていて、今シー