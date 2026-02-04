きょうは、暦の上では春が始まる日とされる立春です。富山県内は広く晴れて暖かい一日となっています。立春のきょう、県内は高気圧に覆われて広い範囲で晴れ、春の訪れを感じさせる陽気となりました。富山市の県中央植物園では、およそ70品種120本のウメのうち「白難波」など、早咲きの5～6品種が先月上旬から咲き始め、見頃を迎えています。青空に白やピンク、赤の花が映え、訪れた人は写真を撮るなどして一足早い春を楽し