衆議院選挙について詳しくお伝えする「もっと投票の前に」。各政党の戦略や課題について、政治部記者が報告します。4日は共産党について、フジテレビ政治部・杉山仁実記者がお伝えします。結党から100年を超える老舗・共産党は、日本の政治が「右に傾いている」と訴え、高市政権批判を鮮明にしています。共産党・田村委員長：暮らし、平和、人権、ぶれずに国民のために働き、自民党政治を変える。共産党は、自民党政治を真っ向から