長塚京三（80）と黒崎煌代（23）が、濱口竜介監督（47）初の海外撮影となるフランス・パリで撮影した新作映画「急に具合が悪くなる」（26年公開）に祖父と孫役で出演することが3日、分かった。「敵」（吉田大八監督）で24年の第37回東京国際映画祭で、自身の最優秀男優賞、監督賞と東京グランプリ／東京都知事賞併せて邦画19年ぶりの3冠を獲得した長塚と、1月29日に発表された2025年第99回キネマ旬報ベスト・テン新人男優賞を受