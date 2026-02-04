パソコンのウイルスを取り除くための費用として、にかほ市に住む70代の男性が、110万円分の電子マネーをだまし取られました。由利本荘警察署の調べによりますと2日、にかほ市に住む70代の男性が自宅でパソコンを見ていたところ、ウイルス感染の警告と問い合わせ先の電話番号が表示されました。男性が電話をかけると、日本マイクロソフトの社員を名乗る男が出て、ぎこちない日本語で「ウイルスを除去するためには費用がかかる