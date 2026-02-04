3日夜、湯沢市の市道を歩いていた49歳の男性が、後ろから来た車2台に相次いではねられ死亡しました。事故があったのは湯沢市二井田の市道です。湯沢警察署の調べによりますと3日午後6時半ごろ、市道を歩いていた男性が、後ろから来た軽乗用車にはねられました。さらに道路上に倒れたところを後続の普通乗用車にもはねられました。はねられたのは近くに住む池田健二さん49歳で、意識不明の状態で病院に運ばれ、約1時間半後に死亡が