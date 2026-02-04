昨年、活躍した個人や団体を称える香川スポーツ賞の表彰式がきのう（3日）、高松市で開かれました。 【写真を見る】【香川スポーツ賞】デフバドミントンの片山結愛選手、新体操の三好初音選手ら個人2人と1団体が受賞 今年は、デフバドミントンの片山結愛選手と、観音寺総合高校1年で新体操の三好初音選手、女子ハンドボール香川銀行シラソル香川の個人2人と1団体に「香川スポーツ賞」が贈られました。こ