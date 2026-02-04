全日本空輸（ANA）は、東京/成田〜ホノルル線を期間減便する。対象便はNH182/181便で、減便期間は5月11日〜7月16日、9月2日〜11月5日、11月21日〜12月16日、2027年1月11日〜3月18日の月・水・木・土曜を減便する。5月と9月は一部変則となり、5月15日・17日・19日と9月18日・20日・25日・27日・29日は運休、5月14日・18日・20日と9月19日・24日・26日・28日・30日は運航する。ホノルル発着路線は、東京/成田〜ホノルル線を最大1日2