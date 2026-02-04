2028年から納入へロシアのユナイテッド・エアクラフト・コーポレーション（UAC）と、インドの航空機製造会社フラミンゴ・エアロスペースが2026年1月、ロシアのイリューシン設計局が設計したターボプロップ旅客機「Il-114-300」の購入契約を締結したと発表しました。【写真】えっ…これがインド機が購入の「ロシア製旅客機」全貌ですUACによるとIl-114-300は短距離から中距離路線向けに設計された68席のリージョナルターボプロ