楽天モバイルは、契約数1000万件突破を記念し、契約者を対象とした「超楽天祭」を開始した。期間は18日9時59分まで。 楽天グループのさまざまなサービスで、クーポン配布やポイント還元などの特典が提供されている。本稿では、実施中のキャンペーンをピックアップしてご紹介する。 楽天市場や楽天ぐるなびでクーポン配布 楽天市場では、対象ショップでの買い物に利用できる最大390