きょう午前、山形県新庄市の住宅で火災がありました。付近の建物にも延焼しているとみられ消火活動が続いています。 【画像】火災現場 警察や消防によりますと、きょう午前１０時ごろ、新庄市小田島町の住宅で「ストーブから燃えた」などと住人から１１０番通報がありました。 家には６０代の男性が一人で住んでいて軽いけがをしているということです。逃げ遅れた人などはいないとみられています。 付近の建物にも延焼し