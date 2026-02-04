4日は春の始まりとされる立春です。岩国市の酒蔵では4日に搾ったばかりの日本酒「立春朝搾り」が出荷されました。日本酒「五橋」で知られる岩国市の酒井酒造では年明けから仕込んできた純米吟醸の生原酒およそ1万1000本が未明に搾られました。この「立春朝搾り」は新しい季節の始まりにフレッシュな日本酒を飲む喜びを感じてもらおうと日本名門酒会の呼びかけで毎年行われていてことしは全国42の蔵元からおよそ26万本が出荷されま