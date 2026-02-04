大阪市北区の土地をめぐる”地面師”不正登記事件で、大阪府警は２月４日、司法書士の男ら２人を詐欺未遂の疑いで再逮捕しました。大阪府警が２月４日、詐欺未遂の容疑で再逮捕したのは、大阪市中央区の司法書士・松本稜平容疑者（３４）と、三重県桑名市の電気通信会社「ネットラチェック」の元代表・小鹿瑞樹容疑者（３３）です。府警によると、松本容疑者らは去年３月〜４月、大阪市中央区の不動産会社に対し、小鹿容疑者