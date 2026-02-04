きょう4日は日本付近は南から高気圧に覆われ、全国的に広い範囲で晴れるでしょう。ただ、北陸や北日本では日本海側を中心に雲が広がりやすく、雨や雪の降る所がある見込みです。きょうは気温が上昇して平年よりも高くなる所が多いため、積雪の多い地域では屋根からの落雪やなだれなどにご注意ください。あす5日も北陸や北日本では日本海側を中心に雨や雪の降る所がある見込みです。西日本はきょうより雲が広がりやすく、九州では雨