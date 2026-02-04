今年で76回目となる北海道の冬の祭典「さっぽろ雪まつり」が4日に開幕しました。早速、多くの観光客で賑わいを見せています。4日から始まった「さっぽろ雪まつり」。大通会場に作られた大雪像のテーマは「祈り〜縄文からのメッセージ〜」です。縄文人の精神的象徴で国宝の中空土偶・茅空などが描かれ、「人は自然の一部」という縄文の心が表現されています。大通会場には136基の雪像があり、大通2丁目と9丁目にはドジャースの大谷