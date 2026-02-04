短期滞在で入国したタイ人の女性に売春させたとして、風俗店従業員らが逮捕された事件で、新たに経営者の男が逮捕されました。警視庁によりますと、風俗店経営者の長瀬秀康宇容疑者は去年、千葉県松戸市のホテルにタイ人の女性従業員を派遣して、売春をあっせんした疑いがもたれています。長瀬容疑者は、短期滞在で入国した複数のタイ人女性を繰り返し雇っていたとみられ、この事件では中国籍の従業員ら6人がすでに逮捕されていま