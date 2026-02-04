下げ幅が一時700円を超えた日経平均株価を示すモニター＝4日午前、東京・東新橋4日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。下げ幅は一時700円を超え、節目の5万4000円を割り込んだ。前日の米国株安が重荷となり、売り注文が優勢になった。午前終値は前日終値比329円08銭安の5万4391円58銭。東証株価指数（TOPIX）は4.91ポイント高の3650.75。前日の米国市場で主要な株価指数が軒並み下落し、東京市場に波及