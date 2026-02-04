◇NBAレイカーズ125ー109ネッツ（2026年2月3日バークレイズ・センター）レイカーズの八村塁（27）が3日（同4日）の敵地ネッツ戦に途中出場。シュート機会が少ない中で5得点3リバウンドをマーク。チームは完勝して敵地8連戦を白星で締めた。前回の試合となった1日（同2日）の敵地ニックス戦では3Pシュートは不調ながらも2戦連続2桁得点となる11得点をマーク。チームはルカ・ドンチッチがチーム最多30得点15リバウンドのダ