能登半島地震の被害の大きかった石川県七尾市以北の人口が、震災前から1万1200人以上減少したことが分かりました。石川県が発表した1月1日時点の人口推計によりますと、石川県の人口は108万8470人で、前年と比べると約8200人減少しました。このうち、能登半島地震や奥能登豪雨の被害が大きかった七尾市以北の6市町を合わせた人口は、去年から約4500人減少し、10万6890人となりました。また、地震が発生した2024年1月1日時点と比べ