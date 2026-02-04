鬼の姿に扮した子どもたちが地域の家をまわる奥能登の伝統行事「アマメハギ」が3日、石川県能登町で行われました。参加した児童は：「楽しみ。大きな声出して、この地区を回ること」ユネスコ無形文化遺産にも登録されている「アマメハギ」。囲炉裏にあたってばかりいると足にできる火だこ「アマメ」をはいで、怠け心を戒めるという奥能登の伝統行事です。3日、能登町の秋吉地区では、子どもたち8人が鬼の役を務め、各家庭をまわり