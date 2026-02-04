【モデルプレス＝2026/02/04】映画監督の福田雄一氏が2日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の山田孝之、女優の木南晴夏らの写真を公開し反響が寄せられている。【写真】山田孝之、自撮りの衝撃ビフォーアフター公開◆「勇者ヨシヒコ」メンバー集結この日、福田氏は「ちょいとした仕事で集合しました 凄かったです なんなら今からまた出来る！って思いました」とつづり、山田、木南、俳優のムロツヨシ、宅麻伸の写真を公開した。