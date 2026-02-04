ホットパレットが展開するペッパーランチは、「カルビステーキ&キムチ炒飯」「ねぎ塩カルビペッパーライス」を2026年2月12日から期間限定で販売する。ペッパーランチ、ペッパーランチPLUS、ペッパーランチ･ダイナーの全店舗で取り扱う。いずれもテイクアウト、デリバリーでは販売しない。【メニュー画像はこちら】カルビステーキから出る油をご飯側に流して作る「キムチ炒飯」、厚切りカルビ肉を使った「ねぎ塩カルビペッパー