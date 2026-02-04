女優のイ・ミンジョンが、娘ソイちゃんの「生後100日写真」を公開した。2月3日、イ・ミンジョンの公式YouTubeチャンネル「イ・ミンジョン MJ」には、『私の代わりに着てくれる人募集。家中ひっくり返してプレゼント大放出したよ』と題した動画が投稿された。【写真】イ・ミンジョンの娘、可愛らしいツインテール姿映像の中で、イ・ミンジョンはチャンネル登録者のために「第1回プレゼントイベント」を準備。年末のクローゼット整理